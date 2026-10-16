Lima en alerta roja por ola de calor: Senamhi anuncia incremento de temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre un incremento de las temperaturas en Lima durante los próximos días. Según la especialista Raquel Loayza, la capital registra valores superiores a los habituales para esta época del año.

Durante una entrevista con 24 Horas Mediodía, Loayza presentó un mapa de los distritos de Lima y detalló el clima previsto en distintos puntos de la ciudad, a pesar de que nos encontramos en primavera y no en verano.

“Carabayllo tiene 28°C, La Molina tiene 27°C, Jesús María tiene 26°C y la parte costera también con 26°C. Por la tarde, el incremento (de la temperatura) aumenta llegando hasta 29°C en Carabayllo y en La Molina se podría llegar hasta los 28°C (…) Estas temperaturas son típicas de verano (a pesar de que estamos en primavera)”, declaró.

ALTAS TEMPERATURAS TAMBIÉN AFECTAN A OTRAS REGIONES DE LA COSTA

Loayza explicó que el incremento de las temperaturas también se registra en otras regiones de la costa peruana, desde Tumbes hasta Ica. En algunas localidades, los termómetros han alcanzado valores superiores a los 36 °C.

“Desde Tumbes hasta Ica vemos (en el mapa) que es de color rojo, lo que significa que es algo extremo. Hay lugares en Tumbes que han llegado a picos de 37.5°C. En Morropón se ha registrado un clima de 36°C y en Lima hemos estado a 30°C (…) El incremento es en la costa peruana”, expresó.

RECOMENDACIONES ANTE EL INCREMENTO DEL CALOR

La especialista del Senamhi recomendó mantenerse hidratado, vestir ropa de colores claros y utilizar sombrillas o sombreros de ala ancha para protegerse del sol. Asimismo, señaló que las temperaturas elevadas también se presentan durante la noche.