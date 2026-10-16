Auto invade ciclovía en av. Arequipa: Miraflores lanza campaña de educación vial tras video viral

En el distrito de Miraflores se realiza una campaña para promover la educación vial. Un equipo de 24 Horas Mediodía acudió hasta la avenida Arequipa donde se está realizando esta actividad para alertar y educar a transeúntes, ciclistas y conductores sobre las infracciones a las medidas de tránsito, pues recientemente un video se viralizó en el que se observa un auto ingresar a la ciclovía de la avenida Arequipa, en la cuadra 40, generando desconcierto y pavor entre ciclistas y peatones.

INFRACTOR PODRÍA PAGAR UNA MULTA DE S/ 440

Arioc Vía Huerta, encargado del Área Técnica de la Subgerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Miraflores, señaló que la comuna ha realizado un documento dirigido a la Municipalidad de Lima para que, como ente encargado de la fiscalización, pueda sancionar al dueño del vehículo. Añadió que se trata de la infracción es M-6, (que es por ingresar a una ciclovía) y el importe aproximado es 440 soles. Añadió que por ser una infracción muy grave no tiene descuento.

Añadido a esto se está buscando la información del conductor para que se solicite la reevaluación de la licencia de conducir. Por otro lado, el funcionario dijo que en lo que va del 2026, hay siete incidencias con ciclistas, y en lo que va de toda la gestión hay 27 casos, donde hay imprudencia del conductor y peatón.

SE NECESITAN MÁS POLICÍAS DE TRÁNSITO

El experto explicó que el policía de tránsito es el encargado de colocar la infracción en el caso que un vehículo no autorizado ingrese a una ciclovía, además, desde hace dos meses los vehículos eléctricos están subiendo a veredas y estacionando en ciclo parqueaderos, por lo que se está sancionando a través del aplicativo Lima Reporta.

En cuanto a fiscalización, el gerente dijo que quien tiene facultad y competencia para multar y sancionar este tipo de infracciones es el policía de tránsito, mientras la municipalidad no está facultada para ello, pero sí puede hacer campañas de concientización a la población. Finalmente, Vía Huerta mencionó que hay gran necesidad de policías de tránsito, no solo en Miraflores sino en otros distritos.