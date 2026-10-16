Avión aterrizó de emergencia por falla técnica en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

El vuelo LA2424 de LATAM Airlines Perú, que cubría la ruta de Lima hacia Sao Paulo, en Brasil, debió retornar y aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a un imprevisto técnico durante el trayecto.

Durante el trayecto se detectó el imprevisto técnico lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad de la aeronave.

Protocolos aplicados

Ante la emergencia se activaron los protocolos de seguridad de la aerolínea, lo que incluyó el despliegue de las mascarillas de oxígeno en cabina.

La aeronave aterrizó sin mayores incidentes, tras esto los pasajeros recibieron asistencia y fueron reubicados en otra aeronave para continuar su viaje a Brasil.

La empresa brindó asistencia en el terminal aéreo y dispuso el cambio a una nueva aeronave para que los usuarios pudieran reanudar su viaje hacia Brasil durante el transcurso del día.

Cabe señalar que, LATAM Airlines Perú confirmó a través de un comunicado que todos los pasajeros y miembros de la tripulación resultaron ilesos.