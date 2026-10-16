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16/10/2026

Crean la primera estatua hiperrealista del papa León XIV antes de su llegada al Perú

Para elaborar una estatua hiperrealista, se utiliza silicona de grado médico, el material más parecido a la piel humana.



El artista peruano Walter Huamán, conocido internacionalmente como Walt Wizard, ha presentado la primera escultura hiperrealista a tamaño real del papa León XIV. La impactante obra forma parte de su proyecto titulado "Perú: rostros de fe y valentía". Fue concebida como un homenaje ante la visita apostólica que el pontífice Robert Prevost tiene programada a Latinoamérica.

La réplica, que mide 1.75 metros de altura, fue elaborada con silicona de grado médico, el componente que mejor imita la textura, flexibilidad y porosidad de la piel humana.

Estatua hiperrealista

La elaboración tomó entre cuatro y seis meses de intensa dedicación. El proceso incluyó dos meses iniciales de rigurosa investigación de las medidas exactas del pontífice y otros dos meses dedicados exclusivamente al modelado del rostro.

Cabe señalar que, estatua cuenta con cabello, cejas y pestañas reales implantados pelo por pelo. Además, las manos reproducen minuciosamente las venas, arrugas y manchas características del envejecimiento cutáneo.


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