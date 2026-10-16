Capturan en Venezuela a presunto implicado en el crimen de la China Polo

La Policía Nacional confirmó la captura en Venezuela de un hombre identificado con las iniciales AJSR, quien estaría presuntamente vinculado al asesinato de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional de Áncash, ocurrido durante la campaña electoral del mes pasado. La intervención se realizó en el estado de Guárico y forma parte de las diligencias que se coordinan entre Interpol Lima e Interpol Caracas.

Buscan que responda ante la justicia peruana

El detenido sería la pareja de Beángel Toro, media hermana de Ronald Toro, señalado como presunto financista del crimen. Según la información difundida, el hombre había sobrevivido a un accidente vial ocurrido el 30 de septiembre y posteriormente huyó de un hospital, por lo que permanecía no habido.

Actualmente, Ronald Toro y el presunto sicario confeso se encuentran detenidos por el caso. Sin embargo, el hombre capturado en Venezuela aún no habría sido incorporado formalmente a la carpeta fiscal, lo que representa un desafío para que pueda responder ante las autoridades peruanas.

Entre las alternativas que se evalúan figuran realizar un interrogatorio con apoyo de las autoridades venezolanas y gestionar una orden de captura internacional. Mientras tanto, la Policía continúa intercambiando información con Interpol para avanzar en las investigaciones y determinar las acciones legales que correspondan.