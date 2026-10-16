Fenómeno El Niño afecta la pesca artesanal en Chorrillos: pescadores reportan falta de especies

La pesca artesanal atraviesa una difícil situación en el muelle de Chorrillos debido a la escasez de especies marinas. Durante un recorrido de Panamericana Televisión, se observó a varios pescadores reparando sus embarcaciones y remendando sus redes, mientras sus barcos permanecían sin salir a faenar.

Uno de los representantes de la asociación de pescadores señaló que la actividad se encuentra gravemente afectada por el calentamiento del mar y los efectos atribuidos al fenómeno El Niño. Según explicó, las especies que abastecían a los hogares se han alejado del litoral, lo que dificulta el trabajo diario de los pescadores artesanales.

El representante indicó que salir al mar implica gastos de combustible que muchas veces no logran recuperar por la falta de pesca. Asimismo, precisó que actualmente no hay suficiente pejerrey en la caleta de Chorrillos, por lo que algunos pescadores deben trasladarse a otros puertos para conseguir este recurso.

Solicitan medidas al Ministerio de la Producción

Ante este panorama, los pescadores pidieron al Ministerio de la Producción que permita la denominada “pesca de oportunidad”, con el fin de aprovechar especies que transitan temporalmente por el litoral. Entre ellas, mencionaron algunos pescados de altura que podrían representar una alternativa frente a la escasez actual.

Mientras esperan que mejore la disponibilidad de recursos marinos, los trabajadores continúan acondicionando sus redes y embarcaciones para estar preparados cuando vuelva a incrementarse la pesca. La falta de producción no solo perjudica sus ingresos, sino que también dificulta el abastecimiento de pescado para las familias.