Detienen a siete presuntos integrantes de ‘Los Gatilleros de Lima Norte’

La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) del Callao detuvo a siete presuntos integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los Gatilleros de Lima Norte’, investigada por presuntamente extorsionar a diversas empresas de transporte.

Según las investigaciones, los implicados habrían exigido pagos diarios de 10 soles a distintas rutas, entre ellas la empresa conocida como ‘Los Loritos’, que conecta Ate con Ventanilla. Las autoridades tendrían identificadas al menos 180 víctimas, por lo que el monto de las presuntas extorsiones sería considerable.

Operativo en Comas

La intervención se realizó durante la madrugada con la participación de agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), quienes brindaron apoyo a la Diviac. El operativo sorprendió a los vecinos de Comas, que observaron el despliegue policial desde sus viviendas.

Los detenidos, identificados con los alias de ‘Gordo Moy’, ‘La Negra’, ‘Chikiplun’, ‘Chupaca’, ‘Calichín’ e ‘Hipólito’, permanecerán bajo detención preliminar durante siete días en la Dirincri. La investigación también apunta a que el grupo habría utilizado informantes que se hacían pasar por ‘dateros’ en los paraderos para obtener información sobre las rutas de transporte.