Taxista muere baleado en la avenida Colonial tras ataque de un vehículo rojo

ACTUALIZACIÓN

Peritos de Criminalística llegaron a la avenida Colonial para realizar las diligencias tras el asesinato de un taxista de 32 años, quien recibió dos impactos de bala, uno en el rostro y otro en el tórax. Según el testimonio de las pasajeras, un vehículo les cerró el paso y disparó contra el conductor, quien intentó continuar manejando antes de detenerse para que ellas se pusieran a salvo.

Debido a la gravedad de sus heridas, terminó chocando contra unas rejas y falleció. La Policía busca cámaras de seguridad que permitan esclarecer el ataque, ocurrido en el cruce de las avenidas Colonial y Universitaria.

NOTA ANTERIOR

Un taxista identificado como Alejandro Temoche Valdéz, de 32 años, murió tras ser baleado mientras circulaba por la avenida Colonial, en el Cercado de Lima. Según el testimonio de una pasajera recogido en el parte policial, un vehículo rojo se acercó y realizó dos disparos contra el automóvil.

De acuerdo con la versión de la mujer, ella viajaba junto a un menor de edad cuando ocurrió el ataque. Al percatarse de que el conductor estaba herido, el taxista se detuvo para permitir que ambos pasajeros descendieran y se pusieran a salvo.

Investigan las circunstancias del ataque

Tras continuar su recorrido por unos segundos, el vehículo terminó chocando contra unas rejas debido a las heridas que habría sufrido el conductor. La familia de la víctima llegó hasta el lugar, mientras se esperaba la intervención de los peritos policiales para realizar las diligencias correspondientes.

El caso genera preocupación debido a que se trataría del tercer vehículo de transporte atacado a balazos. Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil del crimen ni si el ataque estaba dirigido específicamente contra el taxista o contra sus pasajeros. La Policía busca imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido.