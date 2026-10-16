Megaoperativo interviene a 1.494 extranjeros en 17 regiones del país

La Policía Nacional del Perú, el Ejército y la Superintendencia Nacional de Migraciones realizaron un megaoperativo en 17 regiones para verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros. Según el general Camarena, durante la intervención se registró a 1.494 personas en todo el país.

De acuerdo con la información policial, aproximadamente 280 de los intervenidos serían presuntos infractores de la normativa migratoria. En Lima, las autoridades reportaron alrededor de 50 casos que serán evaluados en coordinación con Migraciones para determinar las medidas correspondientes.

Evaluarán posibles expulsiones

El general Camarena explicó que la eventual expulsión dependerá de la verificación de los documentos y del cumplimiento de los requisitos legales. En tanto, el coronel Carranza indicó que el procedimiento contempla una etapa de verificación policial de hasta 12 horas, tras la cual se remite un informe a Migraciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones realizará una audiencia para determinar si corresponde la expulsión en cada caso. Durante el operativo participaron 300 efectivos de la Policía Nacional y 40 integrantes del Ejército, y las autoridades anunciaron que continuarán realizando intervenciones similares en el país.