Jicamarca: sujeto que estaría vinculado a la banda "Los Pulpos del Este" fue asesinado a balazos

Un ataque a balazos se registró anoche durante una fiesta de revelación de género. Dos personas fallecieron y una quedó herida de gravedad; el suceso ocurrió en el sector de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Según testigos, unas 35 personas participaban en la reunión, realizada en una vivienda de la manzana W2. La celebración era organizada por la hermana de una de las víctimas, cuando dos sujetos ingresaron y dispararon a los asistentes.

TENDRÍA ANTECEDENTES

Los fallecidos son Jordan Junior Dolorier (28), expolicía y cuñado de la organizadora de la fiesta. La otra víctima fue identificada como Yuder Carhuallanqui (43). El herido no logró ser identificado; fue trasladado a un nosocomio cercano.

Trascendió que Dolorier tendría antecedentes. En 2025, el expolicía fue intervenido y señalado como presunto integrante de una banda de extorsionadores "Los Pulpos del Este". Su familia sostiene que fue acusado injustamente.