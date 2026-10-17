24 Horas Edición Sabatina

17/10/2026

Auto impacta contra tren en el Callao: vehículo habría intentado adelantar a la locomotora

Vecinos señalaron que el incidente dejó varios heridos, todos viajaban en el automóvil. Asimismo, indicaron que no hubo fallecidos.



Esta tarde, un auto quedó prácticamente inservible tras colisionar con un tren en la avenida 28 de Julio, en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, en el Callao.

Tras el accidente, la unidad ferroviaria estuvo detenida varios minutos, lo que generó congestión vehicular y dificultades para cruzar de un extremo al otro de la vía.

RESULTARON ILESOS

Según testigos, el conductor del automóvil, en una maniobra temeraria, habría intentado adelantar a la locomotora, pese a la cercanía, provocando este violento accidente.

Los consternados vecinos señalaron que el suceso dejó varios heridos de consideración, todos viajaban en el automóvil. Asimismo, indicaron que no hubo fallecidos.


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