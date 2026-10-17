Mototaxista fue baleado 13 veces por delincuentes en San Juan de Lurigancho

Un mototaxista identificado como Bertín Niño La Torre, de 27 años, fue atacado a balazos por dos delincuentes en el paradero 14 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. Según una testigo, los sujetos se acercaron y dispararon contra el joven mientras se encontraba en su vehículo.

Delincuentes escaparon a pie

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron corriendo por un pasaje en dirección a un cerro, mientras los vecinos buscaban refugio en sus viviendas. En la escena, peritos de criminalística encontraron 13 casquillos de bala, cerca del cruce de las avenidas Los Álamos y Canto Grande.

Con apoyo del serenazgo, el herido fue trasladado de emergencia en su propia mototaxi al Hospital de San Juan de Lurigancho. Hasta el momento, la información proporcionada en el reporte no precisa su estado de salud.

Los vecinos expresaron su preocupación por los constantes hechos delictivos en la zona y solicitaron mayor presencia de las autoridades para evitar nuevos ataques. La víctima sería padre de familia y, según una publicación difundida en redes sociales, estaría vinculada a la barra La Tropa, relacionada con Universitario de Deportes.