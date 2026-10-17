Los Olivos: seis presuntos policías del Grupo Terna fueron detenidos por robo de dinero

Tras una intensa persecución, seis presuntos policías del Grupo Terna fueron intervenidos en Los Olivos, cuando se movilizaban en una camioneta color negro y en un auto celeste metalizado.

Los detenidos son señalados por el presunto robo de dinero a un comerciante, ocurrido el día de ayer. Según se conoció, la banda regresaba esta tarde al local comercial para llevarse la mercadería cuando fueron detenidos.

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

En los vehículos en los que se movilizaban se encontraron cinco armas de fuego, un chaleco antibalas y carnés de identificación personal de la policía. Además de varias placas vehiculares.

Los intervenidos serán investigados por presuntos actos de corrupción. Mientras tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con las diligencias para conocer más detalles del caso.