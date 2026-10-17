Balacera en fiesta de cumpleaños en Ate deja un fallecido y cinco heridos

Una celebración de cumpleaños terminó en tragedia luego de que sujetos desconocidos desataran una balacera en un local de la cuadra 3 del jirón Acapulco, en la cooperativa Manylsa, en Santa Clara, distrito de Ate. El ataque ocurrió cerca de la medianoche y dejó un fallecido y al menos cinco personas heridas por impactos de bala.

Ataque ocurrió durante una fiesta privada

Según el testimonio de un vecino, los disparos provocaron pánico entre los asistentes, quienes huyeron del lugar junto con los integrantes de la orquesta. El testigo señaló que una motocicleta habría pasado por la zona antes de que comenzara la balacera y que intentaron comunicarse con la Policía debido al ruido y la situación que se vivía.

La víctima mortal fue identificada como Luis Almeida, de 33 años. Los heridos fueron trasladados al hospital de Ate para recibir atención médica. De acuerdo con los testimonios recogidos, entre ellos había personas con lesiones en el brazo y el pecho, mientras que uno de los afectados habría llegado sin vida.

Por su parte, la defensa legal de los organizadores indicó que se trataba de una fiesta privada por el cumpleaños de dos familiares, a la que también habían invitado a otras personas de manera verbal. Las autoridades policiales y el Ministerio Público realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. Según los vecinos, el inmueble era alquilado para reuniones sociales.