Keiko Fujimori y ministros reciben al Señor de los Milagros en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno

Este mediodía, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y varios ministros de Estado rindieron un emotivo homenaje al Señor de los Milagros, que este año ingresó al Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

Miles de devotos acompañan al Cristo Moreno en este segundo recorrido, para expresar su fe, agradecer los favores recibidos y elevar sus oraciones, para que cese la violencia y vuelva la paz al país, indicaron

LUEGO EL CONGRESO

En medio del ardiente sol, cientos de fieles, de todas las edades y distritos de la capital, se congregan en distintos puntos del trayecto para acompañar, aunque sea unas cuadras, al Cristo de Pachacamilla.

Tras visitar Palacio de Gobierno, el Señor de los Milagros se dirigirá al Congreso de la República para luego seguir a la iglesia del Carmen, donde pernoctará hasta su recorrido de mañana, lunes 19 de octubre.