Incendio en Puente Piedra: 23 unidades de bomberos atienden emergencia en fábrica

Un incendio de considerables proporciones afecta la tarde de este domingo un inmueble ubicado en la calle Los Cerezos, en la zona de La Ensenada, distrito de Puente Piedra. Según información de la Central de Emergencias de los bomberos, la emergencia fue reportada a las 12:18 p. m., lo que motivó el despliegue de varias unidades para atender el siniestro.

Hasta el momento, un total de 23 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre camiones bomba, cisternas y ambulancias, llegaron a la zona para combatir el fuego. De acuerdo con los reportes preliminares, el inmueble afectado sería una fábrica dedicada a la producción o almacenamiento de plástico y cartón.

En las labores de emergencia también participa personal de Serenazgo de Puente Piedra, que apoya con el despeje de la zona para facilitar el trabajo de los bomberos. Los equipos de respuesta concentran sus esfuerzos en sofocar las llamas y evitar que el incendio se propague a los inmuebles contiguos. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego.

SOLO HAY DAÑOS MATERIALES

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que, hasta el último reporte, no se habían registrado daños a la vida ni a la salud de las personas. Sin embargo, el incendio continúa activo y los bomberos permanecen en el lugar realizando labores para controlar la emergencia.