Asesinan a balazos a cantante urbano en Villa María del Triunfo

El cantante de música urbana Adrián Ferrari Tejada, de 20 años, fue asesinado a balazos la noche del incidente en la zona de San Pedro, en el distrito de Villa María del Triunfo. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad del sector.

Según el reporte, el joven llegó en motocicleta a la zona para visitar a su pareja y a su hija pequeña. En ese momento, un sujeto lo atacó con varios disparos. Herido, Ferrari corrió para pedir ayuda, pero falleció en el lugar.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen e identificar al responsable. Hasta el momento, no se ha establecido el móvil del ataque.

VECINOS PREOCUPADOS

Tras lo ocurrido, vecinos de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad y solicitaron mayor presencia policial y patrullaje preventivo. En tanto, seguidores y miembros de la comunidad musical expresaron sus condolencias a través de las redes sociales.