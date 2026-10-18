Señor de los Milagros regresa al Congreso de la República después de 35 años

La sagrada imagen del Señor de los Milagros llegó al Congreso de la República como parte de su segundo recorrido procesional del año, realizado este domingo 18 de octubre. La visita estuvo acompañada por numerosos fieles y representantes de la institución, quienes recibieron al Cristo Moreno en medio de muestras de fervor religioso.

El retorno de la imagen al Parlamento adquirió un significado especial, pues se produjo después de 35 años, en el contexto de la reinstauración del sistema bicameral, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado. La llegada reunió a familias e invitados de diversos legisladores, quienes acudieron para presenciar este momento de tradición y devoción.

Como parte del homenaje, se acondicionó una alfombra de flores en el ingreso del recinto legislativo. La imagen avanzó acompañada por miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, luego de iniciar su recorrido desde el santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Una banda musical también interpretó cánticos en honor al Cristo de Pachacamilla.

ACTIVIDADES TRADICIONALES

La recepción estuvo prevista con la participación del presidente del Senado, Miguel Torres, y del titular de la Cámara de Diputados, Fernando Rospigliosi. La visita al Congreso forma parte de las actividades tradicionales de la imagen durante octubre, mes en el que miles de devotos acompañan sus recorridos por las calles e instituciones de Lima.