Señor de los Milagros recorre el Centro de Lima en su tercer recorrido procesional

El Señor de los Milagros realizó este lunes 19 de octubre su tercer recorrido procesional del año, acompañado por cientos de fieles que llegaron al Centro de Lima para renovar su fe y elevar sus oraciones. La imagen partió a las 6 de la mañana desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Barrios Altos, donde permaneció tras su salida del domingo.

La procesión pasó por hospitales y vías principales

Durante la jornada, el Cristo Moreno recorrió calles y avenidas del Cercado de Lima y La Victoria, con paradas y homenajes en distintos puntos, entre ellos la Morgue de Lima, el Hospital Nacional Dos de Mayo, el Hospital Nacional Guillermo Almenara y el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Personal médico, trabajadores y vecinos saludaron el paso de la imagen.

La procesión continuó por las avenidas Grau, Nicolás de Piérola y Abancay, además de los alrededores del Palacio de Justicia y la plaza San Martín, antes de dirigirse hacia la avenida Tacna y el Santuario de las Nazarenas. Durante el recorrido, los fieles se acercaron para recibir bendiciones, colocar arreglos florales y velas, y presentar sus peticiones.

La Policía desplegó agentes de distintas comisarías para mantener el orden y resguardar el perímetro de la procesión, mientras ambulancias permanecieron en los exteriores para atender posibles emergencias. El tránsito fue restringido temporalmente en algunas vías y se restableció conforme avanzaba la imagen. Las próximas salidas están programadas para el 28 de octubre y el 1 de noviembre, fechas con las que concluirá el calendario procesional de este año.