Piden su traslado a Lima: hombre sufre graves quemaduras por incendio forestal en Huancavelica

El señor Sabino Sullcaray Huamán (76), está luchando por su vida en un hospital de Huancavelica pues tiene graves heridas en el 70 % de su cuerpo tras ser alcanzado por las llamas de un incendio forestal.

Familiares piden su pronto traslado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, porque donde se encuentra en Huancavelica no cuentan con las herramientas necesarias para su atención y su salud se complica cada día más.

PIDEN CAMA UCI PARA ADULTO MAYOR

La familia llegó a Lima el día viernes y desde esa fecha pide ayuda al hospital Loayza para que dispongan una cama UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) para el señor Sabino Sullcaray, pero hasta ahora no tienen respuesta. La sobrina del afectado dijo que está consultando la situación al hospital y, pese a que ya han enviado el informe al hospital Arzobispo Loayza, aún no les dan información, además, dijo que el vigilante no les permite ingresar al nosocomio.

La familia pide la habilitación de una cama UCI para el señor Sabino. Según comentaron, hoy salió un encargado de prensa del hospital y dijo que están organizándose y en conversación con los médicos, pero la situación no ha mejorado y siguen esperando una respuesta del hospital: “siguen ‘peloteándonos’, no hay un informe claro”, manifestó la sobrina del afectado y aseguró que el vigilante no les deja ingresar porque insiste que el paciente debe estar presente.

“Queremos que nos digan la verdad”, manifestó la familiar preocupada porque la condición del adulto mayor se empeora día tras día: “el hospital debe ser más humanitario, ya no nos quieren atender. Necesitamos una respuesta del hospital”, manifestó la sobrina de la víctima.