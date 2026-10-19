Asesinan a balazos a un hombre tras salir de una fiesta en el Callao

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada en la zona de Los Álamos, en Carmen de La Legua-Reynoso, Callao. Según el reporte, la víctima salió de un edificio donde se realizaba una fiesta y, mientras caminaba con su celular en la mano, fue interceptada por dos sujetos armados que descendieron de un automóvil rojo y le dispararon.

En la escena, la Policía encontró más de 19 casquillos de bala. La víctima no llevaba documentos de identidad y solo se halló un teléfono celular, por lo que las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer su identidad.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes podrían contribuir a las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

QUEJAS VECINALES

Por otro lado, vecinos señalaron que en el inmueble se realizarían fiestas hasta altas horas de la noche, lo que habría generado constantes quejas por el ruido. También indicaron que han instalado cámaras de vigilancia y rejas para reforzar la seguridad del sector.