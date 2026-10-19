Detienen a presunto operador informático de mafia que extorsionaba a transportistas

La Policía detuvo a Yasen Rojas Tábara, de 32 años, conocido con el alias de “Chiquiplum”, señalado como presunto operador informático de una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas. Según las investigaciones, habría recopilado información personal de los conductores y sus familiares para facilitar las intimidaciones.

De acuerdo con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad del Callao, el detenido habría recurrido al doxeo, una práctica que consiste en buscar y difundir datos privados obtenidos a través de distintas fuentes. La información recopilada incluía nombres y fotografías de familiares, que luego eran utilizados para reforzar las amenazas contra quienes se negaban a pagar los cupos.

Información familiar como herramienta de intimidación

Las pesquisas vinculan a la organización con amenazas contra conductores de tres empresas de transporte y estiman que tendría unas 180 víctimas. Según la Policía, la banda habría acumulado más de un millón de soles mediante estas actividades ilícitas, apoyándose también en informantes que operaban en paraderos.

Las autoridades sostienen que Rojas habría proporcionado los datos a otros presuntos integrantes de la red, entre ellos José Blas Savera, alias “Gordomoy”, y otro sujeto conocido como “Tony”, identificados como presuntos cabecilla y lugarteniente, respectivamente. Ambos también fueron detenidos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las responsabilidades de cada implicado.