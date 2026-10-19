Extorsionadores amenazan a directora de colegio inicial en Barrios Altos

La directora del colegio de educación inicial N.° 029 Rosa de Santa María, ubicado en Barrios Altos, habría sido víctima de extorsión por parte de una organización criminal que exige fuertes sumas de dinero a cambio de no atacar a los menores. El director regional de Educación de Lima Metropolitana confirmó la situación que mantiene en alerta a la comunidad educativa.

De acuerdo con la información del caso, los presuntos delincuentes enviaron mensajes de texto para exigir pagos de entre S/ 20.000 y S/ 40.000. Las amenazas generaron preocupación entre los padres de familia, quienes temen por la seguridad de sus hijos dentro y fuera del plantel.

Investigación policial en marcha

El caso fue denunciado ante las autoridades policiales y la División de Investigación Criminal tendría en su poder los números telefónicos y las evidencias vinculadas con las amenazas. La comunidad educativa espera que las investigaciones permitan identificar y detener a los responsables.

Luego de varios días de incertidumbre, las actividades escolares se retomaron parcialmente. Sin embargo, algunas familias optaron por no enviar a sus hijos debido al temor que persiste por las amenazas, mientras exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los menores y del personal educativo.