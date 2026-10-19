Gobierno destina S/ 4 millones para proteger el patrimonio cultural ante el fenómeno de El Niño

Ante la posible llegada de un fenómeno de El Niño extraordinario, el Ministerio de Cultura y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunciaron medidas para reducir los riesgos en sitios arqueológicos e infraestructura deportiva del país, así como garantizar la continuidad de las actividades culturales y deportivas.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, señaló que lugares emblemáticos como el complejo arqueológico de Chan Chan, en Trujillo, y la fortaleza de Kuélap, en Chachapoyas, recibirán atención especializada para prevenir daños por posibles inundaciones y lluvias intensas.

Entre las acciones previstas figuran la instalación de estructuras de protección sobre muros arqueológicos, la implementación de techos en determinados espacios y la mejora de los sistemas de drenaje. El sector destinó cuatro millones de soles para proteger el patrimonio histórico y arqueológico.

TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN

Beingolea también informó sobre trabajos de descolmatación en ríos, como el río La Leche, con el objetivo de reducir el riesgo de desbordes que podrían afectar zonas de valor patrimonial, entre ellas el Bosque de Pómac.