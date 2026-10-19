Caso Susana Villarán: ¿Por qué aún no hay una sentencia firme tras casi diez años?

En 2027 se cumplirán diez años desde el inicio de las investigaciones contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los presuntos aportes de las constructoras Odebrecht y OAS, vinculados a las campañas contra su revocatoria en 2013 y a su reelección en 2014. El caso continúa en etapa de juicio oral, sin una sentencia firme hasta la fecha.

Villarán es investigada por la presunta recepción de cerca de 11 millones de dólares de ambas empresas. En declaraciones anteriores, la exalcaldesa negó conocer el origen de esa cifra, aunque posteriormente reconoció haber recibido una suma importante de dinero para sus campañas.

REACCIONES

La prolongación del proceso generó cuestionamientos desde el Congreso. La senadora Ruth Luque calificó de negativa la demora en obtener una decisión judicial firme y sostuvo que este tipo de investigaciones prolongadas afecta la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Por su parte, el senador Héctor Ventura cuestionó la actuación de los fiscales a cargo del caso y criticó los recursos públicos destinados a la investigación. Villarán afronta investigaciones por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión, cohecho y otros cargos. El proceso también se vio afectado por la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y colaborador eficaz en el caso, cuya participación era relevante para el desarrollo de las investigaciones.