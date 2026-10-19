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19/10/2026

¿Peruanos podrán viajar a Estados Unidos sin visa por hasta 90 días? Esto propone el embajador

La iniciativa busca incorporar al Perú al programa de exención de visas, conocido como Visa Waiver Program.



El embajador peruano en Estados Unidos, Álvaro Vargas Llosa, planteó promover un diálogo con el Gobierno estadounidense para que los peruanos puedan ingresar a ese país sin tramitar una visa tradicional, por un periodo de hasta 90 días, para viajes de turismo o negocios.

La iniciativa busca incorporar al Perú al programa de exención de visas, conocido como Visa Waiver Program. Sin embargo, la propuesta aún tendría que ser evaluada por las autoridades estadounidenses y no implica que los ciudadanos peruanos puedan viajar bajo esta modalidad en la actualidad.

TIEMPO

Vargas Llosa reconoció que alcanzar este objetivo será un proceso lento y pidió paciencia. Por su parte, el internacionalista Francisco Belaunde consideró que la iniciativa sería una buena noticia, aunque la calificó como complicada de concretar debido a la política migratoria de Estados Unidos.

El exministro de Relaciones Exteriores Miguel Rodríguez Mackay sostuvo que el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países podría contribuir a avanzar en esta posibilidad.


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