Caen presuntos integrantes de banda dedicada al secuestro y extorsión a prestamistas

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos integrantes de una banda criminal acusada de secuestrar y extorsionar a ciudadanos extranjeros dedicados a los préstamos personales. Según las investigaciones, los detenidos habrían retenido a sus víctimas para exigir dinero a sus empleadores y posteriormente imponerles pagos semanales.

Según información policial, uno de los casos ocurrió el 15 de octubre, cuando un ciudadano extranjero fue secuestrado mientras transitaba por el jirón Andahuaylas, en Chorrillos. Luego, habría sido trasladado hasta un descampado en la playa La Chira, donde permaneció en cautiverio.

De acuerdo con la versión policial, los presuntos delincuentes exigieron inicialmente una elevada suma de dinero para liberar a la víctima. Tras las negociaciones, acordaron un pago de 600 soles. Sin embargo, después de su liberación, el empleador habría recibido nuevas exigencias: entregar 100 soles semanales por cada vehículo de su empresa.

LLAMADAS TELEFÓNICAS

Las investigaciones, que incluyeron el seguimiento de llamadas telefónicas y movimientos de una billetera digital utilizada para recibir el dinero, permitieron identificar a una mujer que presuntamente administraba los fondos recaudados. Su detención condujo posteriormente a la captura de otros dos sospechosos, de nacionalidad venezolana. Durante el operativo, la Policía incautó un arma de fuego, seis teléfonos celulares, 3.500 soles en efectivo y un vehículo que habría sido utilizado para realizar labores de seguimiento a las víctimas.