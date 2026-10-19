Proponen más años de cárcel por vender drogas cerca de colegios

El diputado de Renovación Popular, Leo de Paz, presentó una iniciativa legislativa que busca endurecer las penas contra quienes comercialicen drogas en los alrededores de los colegios. La propuesta establece un perímetro de 300 metros de protección para las instituciones educativas.

La iniciativa contempla condenas más severas para quienes cometan este delito durante el horario escolar, con penas que podrían alcanzar los 30 años de prisión. El objetivo es reforzar la protección de los estudiantes frente a la venta de sustancias ilícitas cerca de sus centros de estudio.

Buscan reforzar la seguridad escolar

Durante el informe, se señaló que la legislación actual no define con precisión una distancia específica para establecer este tipo de agravante. Por ello, la propuesta busca delimitar el área de protección y diferenciar las sanciones según el momento en que se cometa el delito.

Representantes parlamentarios también destacaron que la seguridad en los colegios requiere medidas preventivas, además del endurecimiento de las penas. El proyecto deberá ser evaluado por las instancias legislativas correspondientes antes de continuar su trámite.