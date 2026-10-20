Excandidato a la alcaldía de La Molina frustra robo en su almacén y resulta herido

Sergio Castromonte, excandidato a la alcaldía de La Molina, frustró el robo de una camioneta y equipos tecnológicos de su almacén, luego de enfrentarse a cuatro presuntos delincuentes que ingresaron al local durante la madrugada. El incidente ocurrió en el distrito de La Molina y dejó al propietario con una grave lesión en la pierna.

Según relató Castromonte, sus vecinos lo alertaron sobre la presencia de desconocidos en su propiedad. Al llegar, observó que los sujetos intentaban escapar en su camioneta, cargada con grupos electrógenos, computadoras, impresoras y otros equipos que serían utilizados en actividades navideñas para niños de Lima y provincias.

El propietario aseguró que impactó su vehículo contra la camioneta para impedir que huyeran con los bienes. Los sospechosos abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie y en una motocarga. Durante la persecución, Castromonte indicó que fue agredido y recibió una patada en la pierna, lo que le habría ocasionado una lesión de ligamentos y meniscos. Por ello, deberá someterse a una evaluación médica y una posible intervención quirúrgica.

El afectado estimó que los equipos sustraídos estaban valorizados entre 25.000 y 45.000 soles, además del valor de la camioneta, que calculó en aproximadamente 15.000 dólares.

Castromonte también manifestó que había cambiado la cerradura del local horas antes del robo y que los sujetos habrían ingresado utilizando herramientas para abrirla. Las cámaras de seguridad y los sensores de movimiento permitieron alertar sobre la presencia de los sospechosos.

De acuerdo con su testimonio, uno de los presuntos implicados dejó un celular dentro del vehículo, el cual fue lacrado por la Policía para las investigaciones. Además, la motocarga utilizada durante la fuga quedó en la comisaría de Santa Felicia.

CUESTIONAMIENTOS

El afectado cuestionó el tiempo de respuesta policial y pidió a las autoridades acelerar las diligencias para identificar y capturar a los responsables. Mientras continúa la investigación, señaló que reforzó la seguridad de su local.