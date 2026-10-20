Aumenta la venta de ventiladores en Mesa Redonda por intenso calor

Las altas temperaturas y la sensación de bochorno en Lima han impulsado la venta de ventiladores en la zona comercial de Mesa Redonda, donde los comerciantes reportan una mayor demanda de estos equipos para refrescar hogares, oficinas e incluso durante los desplazamientos por la calle.

Vladimir Cosigin, propietario de una tienda del sector, señaló que las ventas han aumentado debido al calor y que ofrecen distintos modelos y precios para atender la demanda.

Entre las opciones disponibles se encuentran ventiladores de metal desde 70 soles por unidad, modelos con aspas de plástico y equipos importados de Taiwán. Según el comerciante, estos últimos destacan por su potencia y calidad, y se venden a 170 soles por caja de dos unidades. También se ofrecen ventiladores industriales para piso, pared y techo.

VENTILADORES PORTÁTILES

Asimismo, han ganado presencia los ventiladores portátiles para el cuello, que permiten refrescarse mientras se camina o se realizan actividades al aire libre.

El comerciante indicó que llegan a vender alrededor de 30 ventiladores al día. La demanda refleja cómo las condiciones de calor están influyendo en las compras de los consumidores, que buscan alternativas para aliviar las altas temperaturas en la capital.