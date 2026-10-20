Fenómeno El Niño: advierten calentamiento del mar y riesgo de inundaciones en el litoral peruano

El fenómeno de El Niño viene provocando un incremento en la temperatura del mar, según informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Desde el Callao, el capitán de corbeta Mario Vera León explicó la situación actual del evento y presentó información actualizada al 16 de octubre.

De acuerdo con las proyecciones expuestas, existe una alta probabilidad de que se desarrolle un evento de magnitud extraordinaria en la región Niño 1+2, correspondiente a la zona cercana a la costa peruana. Asimismo, en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico central, también se registran elevadas probabilidades de un evento de gran intensidad.

Advierten posibles inundaciones en el litoral

El especialista señaló que las condiciones actuales presentan características similares a las registradas durante el fenómeno de El Niño de 1997-1998, considerado uno de los eventos más intensos que afectaron al litoral peruano. Además, explicó que se han detectado anomalías importantes en la temperatura superficial del mar, así como un calentamiento de las aguas subsuperficiales, principalmente cerca de la costa.

Finalmente, Vera León advirtió que el aumento de la temperatura del mar puede contribuir al incremento del nivel medio del océano. Si estas condiciones coinciden con oleajes moderados o fuertes, podrían generar inundaciones en distintos sectores del litoral peruano. La información oficial puede consultarse en los canales de comunicación de la Dirección de Hidrografía y Navegación.