Camión de carga queda atascado bajo puente en avenida Arequipa y genera congestión vehicular

Un camión de carga de la empresa Global 300 quedó atascado bajo un puente ubicado en la intersección de las avenidas Arequipa y Javier Prado, en el distrito de San Isidro, lo que provocó una fuerte congestión vehicular y el desvío temporal de unidades de transporte.

El vehículo circulaba desde Miraflores con dirección al centro de Lima cuando impactó contra la estructura debido a que su altura superaba la permitida. Durante la transmisión se mencionaron distintas medidas, pero se indicó que el camión tenía una altura aproximada de 3,75 metros, mientras que el límite del paso era cercano a los 3,20 metros.

Para retirar la unidad, fue necesaria la intervención de tres vehículos del Cuerpo General de Bomberos, cuyos efectivos ayudaron a desinflar las llantas para que el camión pudiera retroceder y salir del paso subterráneo. Las labores duraron aproximadamente una hora.

DAÑOS

El incidente ocasionó daños visibles en la carrocería del camión y dejó restos de concreto sobre la vía, que fueron retirados por los bomberos. Asimismo, se señaló que la estructura del puente deberá ser evaluada para determinar si sufrió algún daño.

Tras el retiro del vehículo y la limpieza de la zona, ambos carriles fueron habilitados nuevamente. Sin embargo, la congestión persistió durante algunos minutos debido al cierre temporal de la vía y a los desvíos realizados.