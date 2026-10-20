Capturan a alias “El Chato”, sospechoso de participar en asesinato de policía en retiro en SMP

La Policía Nacional del Perú capturó a Luis Evaristo, de 46 años, alias “El Chato”, señalado como presunto integrante de una banda criminal dedicada al robo agravado de vehículos de alto valor económico. El sujeto es investigado por su presunta participación en el asesinato de un policía en situación de retiro, ocurrido el pasado 7 de octubre en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Policía halló vehículos robados durante el operativo

Según informó el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia permitieron identificar el vehículo blanco que habría sido utilizado para facilitar el asalto y trasladado posteriormente a una cochera para ocultarlo. Durante las diligencias, los agentes encontraron tres vehículos robados, entre ellos una camioneta Kia Sportage, y placas vehiculares vinculadas a hechos delictivos.

De acuerdo con la Policía, el detenido habría reconocido preliminarmente su participación como conductor del vehículo que cumplía la función de apoyo durante el robo. Sin embargo, las autoridades no descartan que también haya tenido una participación directa en los disparos que causaron la muerte del expolicía, aspecto que deberá determinarse mediante las pericias correspondientes.

Finalmente, el coronel Cano indicó que los demás presuntos integrantes de la banda criminal ya fueron identificados y que continúan las diligencias para lograr sus capturas. El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer la participación de cada implicado en el crimen y en los robos de vehículos atribuidos a esta organización.