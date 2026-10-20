“Mi vida corre peligro en altura”: alias ‘El Jorobado’ habla en exclusiva durante su traslado a penal de provincia

Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como alias ‘El Jorobado’ y señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, se pronunció ante las cámaras de Panamericana Televisión durante su traslado desde el penal Ancón I hacia una cárcel de máxima seguridad en provincia. “Mi vida corre peligro en altura, señores. Tengo cardiopatías congénitas, tengo hipertensión pulmonar”, manifestó mientras era conducido esposado de pies y manos.

El operativo se inició la mañana del martes 20 de octubre, con el despliegue de personal de la Infantería de Marina en los alrededores del establecimiento penitenciario. El traslado comprendió a siete internos considerados de alta peligrosidad, con Lucano Cotrina a la cabeza de la fila. El interno cumple una condena de 12 años por tenencia ilegal de municiones.

Hábeas corpus por motivos de salud

Días antes, la defensa de Lucano Cotrina había presentado un hábeas corpus para solicitar la conformación de una junta médica que evaluara su estado de salud y evitar presuntos traslados arbitrarios. Según su defensa, el INPE conoce desde abril de 2024 un diagnóstico de arritmia cardíaca.

La Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla admitió a trámite el recurso; sin embargo, el traslado se llevó a cabo. Fuentes del INPE indicaron que para el miércoles estaba programada una evaluación con un médico legista. La organización criminal con la que se vincula a ‘El Jorobado’ es investigada por presuntos delitos de extorsión, sicariato y lavado de activos, y habría tenido alcance en municipalidades de Lima Norte, según la hipótesis fiscal.