Intento de secuestro a empresario en Chorrillos deja a delincuente herido de bala

Un empresario fue víctima de un intento de secuestro en la avenida Cordillera Negra, en la zona de Delicias de Villa, en Chorrillos. Según las cámaras de videovigilancia, varios sujetos llegaron en un automóvil y una motocicleta e intentaron sacarlo por la fuerza de su camioneta cuando llegaba a su taller de metalmecánica.

Disparo accidental durante el forcejeo

Durante el ataque, uno de los delincuentes golpeó al empresario con la empuñadura de su arma, pero se produjo un disparo que impactó en el cuello de su cómplice. El sujeto cayó sobre la víctima y los demás implicados huyeron. El presunto delincuente herido permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Los vecinos denunciaron constantes robos y la falta de presencia policial y de serenazgo en la zona. Asimismo, expresaron su preocupación por la inseguridad y pidieron mayor vigilancia para prevenir nuevos hechos delictivos.

Finalmente, los residentes exigieron al Ministerio del Interior y a las autoridades que refuercen la seguridad e investiguen el caso. La Policía deberá identificar a los involucrados y determinar qué organización criminal estaría detrás del intento de secuestro.