Fenómeno El Niño afecta la producción de frutas y eleva sus precios en los mercados

El precio de diversas frutas registra variaciones al alza en los mercados, en un escenario marcado por los cambios climáticos asociados al fenómeno El Niño. Comerciantes reportan incrementos en la fresa, la palta y el maracuyá, además de advertir sobre una posible escasez de otros productos en los próximos meses.

En el caso de la fresa, los vendedores señalan que llega en menor cantidad y, en ocasiones, mojada, lo que afecta su disponibilidad. Su precio varía entre 5 y 7 soles por kilo, aunque en otros centros de abasto puede alcanzar los 12 soles.

El maracuyá también registra un incremento. Según los comerciantes, los cambios en el clima afectan el crecimiento de los frutos y provocan la caída de las flores, reduciendo la producción. Actualmente, el kilo se vende entre 8 y 9 soles.

CONSUMIDORES AFECTADOS

Por su parte, la palta de primera se comercializa a 13 soles por kilo, mientras que la de segunda alcanza los 12,50 soles, dependiendo de la selección. Los vendedores indican que las ventas se mantienen lentas en comparación con otros años y que algunos compradores optan por llevar menos productos debido a los precios.