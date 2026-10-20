Camión mezclador de cemento queda atrapado en puente de la avenida Arequipa con Javier Prado

Un camión mezclador de cemento quedó atrapado en el puente ubicado en el cruce de la avenida Arequipa con la avenida Javier Prado, en San Isidro. Según el reporte periodístico, la estructura señaliza una altura máxima permitida de 3,20 metros, pero el vehículo medía 3,96 metros, por lo que superaba el límite en 76 centímetros.

Desinflaron las llantas para retirar el camión

Para retirar la unidad, fue necesario desinflar sus llantas y sacarla en reversa. Personal de Serenazgo de la Municipalidad de San Isidro y equipos de rescate acudieron al lugar para apoyar las labores, mientras el camión permaneció atrapado durante varias horas y generó congestión vehicular en esta transitada vía.

El reportero Patrick Romero señaló que este no fue el único incidente registrado en el mismo punto, pues otro vehículo también quedó atascado horas antes. La situación generó preocupación por los posibles daños a la infraestructura y los riesgos para los peatones y conductores que transitan por la zona.

Finalmente, el conductor fue escoltado por la Policía hasta la comisaría de San Isidro, luego de evitar responder a las preguntas de la prensa sobre las dimensiones de su vehículo. El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de verificar la altura de las unidades y las restricciones de las vías antes de circular por puentes y pasos a desnivel.