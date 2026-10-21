Tráiler atropella a esposos que cruzaban la vía: vecinos exigen mayor regulación vial

Los vecinos iniciaron un enfrentamiento con la Policía lanzando piedras y quemando objetos en la vía tras el accidente.

En el cruce de las avenidas Contralmirante Mora y Atalaya en el Callao, ocurrió un accidente que dejó a una mujer sexagenaria sin vida y a su esposo en estado grave de salud, debido al transito de camiones de carga pesada.

INDIGNACIÓN Y PROTESTA

Según las imágenes, un camión de carga pesada en el que se ve la firma de Cosco Shipping en la carreta, atropelló a la pareja cuando intentaba dar una vuelta en “U” y ellos cruzaban la vía. La situación generó gran indignación de los vecinos que empezaron un enfrentamiento con la policía a quienes acusan de ser los principales responsables de este accidente.

Los vecinos lanzaron piedras y otros objetos contundentes a la policía e iniciaron la quema de llantas en algunos puntos de la vía, en señal de protesta pues aseguran que esta situación es recurrente porque se permite el ingreso de camiones de carga pesada de manera irregular, convirtiendo la zona en un punto de alto riesgo.

Esta pareja de esposos era conocida por los vecinos y cuando transitaban por la avenida Atalaya, en el cruce con Contralmirante Mora, el vehículo de carga pesada intentó dar una vuelta en “U” y terminó alcanzando a la pareja sin percatarse de ellos.

MUJER FALLECE Y SU ESPOSO ESTÁ GRAVE

La mujer perdió la vida y el hombre ha quedado gravemente herido, Según testigos, el hombre habría perdido las extremidades inferiores. Además, los vecinos señalan que la entrada de estos camiones de carga pesada genera accidentes y atropellos en la zona. Incluso, uno de ellos ocurrió durante la madrugada contra un ciclista.

Para los vecinos son los policías los que tienen la mayor responsabilidad porque permiten el ingreso de estos vehículos. En tanto, el camión que ocasionó el accidente ha sido retenido por la policía y el cadáver de la sexagenaria fue retirado para las diligencias correspondientes.