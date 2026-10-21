MTC ofrece descuentos de hasta el 90 % en multas de tránsito y transporte

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mantiene vigente una campaña que permite acceder a un descuento del 90 % en determinadas multas de tránsito y transporte. El beneficio busca facilitar el pago de deudas pendientes y reducir la acumulación de infracciones.

Según explicó Carlos Brusso, vocero de la Sutran, el plazo para acogerse al descuento varía según el tipo de multa. Para las infracciones de tránsito, el beneficio estará disponible hasta el 23 de noviembre de 2026, mientras que para las multas de transporte se extenderá hasta el 21 de febrero de 2027.

Sin embargo, no todas las infracciones están incluidas. Entre las exclusiones figuran las multas por conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, algunas infracciones relacionadas con la falta de autorización para prestar servicios de transporte y operar infraestructura, así como las agresiones contra inspectores. También se excluyen determinadas sanciones por exceso de velocidad y otras infracciones específicas.

Los conductores y transportistas pueden consultar si sus multas califican para el beneficio a través del portal institucional de la Sutran, en las secciones de consulta de infracciones. El pago puede realizarse en las instalaciones de la entidad o mediante la banca móvil, ingresando los datos correspondientes a la infracción.

MONTOS

Bruce precisó que el descuento permite pagar solo el 10 % del monto original de las multas incluidas en la campaña. Por ejemplo, una sanción de S/ 2.750 se reduciría a S/ 275, mientras que una multa de S/ 275 quedaría en S/ 27,50.

La entidad indicó que el beneficio también puede alcanzar determinadas deudas impagas que se encuentran en cobranza coactiva o en proceso de solicitud de descuento, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.