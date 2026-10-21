Vecinos de Punta Hermosa denuncian vertimiento de desagüe al mar por rotura de tubería

Vecinos del distrito de Punta Hermosa denunciaron la rotura recurrente de una tubería de desagüe que estaría vertiendo aguas residuales directamente al mar, generando malos olores y preocupación por la salud pública y la contaminación ambiental. La emergencia se registra en la zona del puente García Rada, cuyas obras permanecen inconclusas desde las afectaciones ocasionadas por los huaicos de 2023.

Los residentes señalaron que la rotura de la tubería también provocó interrupciones en el suministro de agua durante varios días. Asimismo, advirtieron que las aguas servidas se acumulan en algunos sectores y llegan hasta la playa, lo que podría perjudicar a las especies marinas y a las actividades pesqueras.

HECHO NO ES AISLADO

Un vecino de la zona afirmó que esta sería la segunda o tercera vez que se rompe la tubería y cuestionó la falta de información sobre los trabajos. Por su parte, la representante de los vecinos, pidió la intervención de las autoridades municipales, del Gobierno central y de Sedapal para atender la emergencia.

Los residentes también expresaron su preocupación ante la posible llegada de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. Según indicaron, el cauce de la quebrada Malanche presenta acumulación de basura, rocas y otros materiales, por lo que solicitaron labores de limpieza, descolmatación y encauzamiento para reducir el riesgo de nuevos desbordes.