Huacho: explosión destruye farmacia y causa daños en al menos 10 viviendas

Una fuerte explosión registrada durante la madrugada en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, causó graves daños en una farmacia y afectó al menos a otras 10 viviendas cercanas. El establecimiento también funciona como vivienda para una familia.

Las imágenes desde el lugar muestran mamparas y ventanas destrozadas, puertas desprendidas, muebles dañados y un vehículo estacionado en el exterior con severos desperfectos. La explosión también afectó los pisos superiores del inmueble.

MÁS DAÑOS

El estruendo se escuchó a varias cuadras de distancia. Las viviendas ubicadas en los alrededores, especialmente en la calle Bellavista, también presentaban vidrios rotos y daños en sus estructuras.

Hasta el momento, la información difundida no precisa quiénes estarían detrás del ataque ni cuáles serían los motivos.