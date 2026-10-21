Tren de Aragua estaría detrás de secuestro frustrado en Chorrillos

Los operativos policiales permitieron ubicar en Ate el vehículo que habría sido utilizado por los presuntos secuestradores. Las cámaras de seguridad registraron el automóvil y a sujetos que serían conocidos como “Bicho” y “Jey”.

La intervención se realizó en un hostal del jirón Los Ópalos, donde los agentes se enfrentaron a los sospechosos en un intercambio de disparos. En el lugar se hallaron casquillos que formarían parte de las evidencias del caso.

Durante los operativos en Chorrillos, Villa El Salvador, Ate y San Juan de Lurigancho, la Policía incautó armas de fuego y sustancias tóxicas. Uno de los detenidos, alias “Carlitos”, resultó herido de bala.

Entre los intervenidos figura Wilber Isturiz, alias “Pol”, quien habría reconocido que disparó durante el ingreso de los agentes y que alquiló la habitación. Todos los detenidos permanecen en la Dirincri mientras continúan las investigaciones para esclarecer el papel de alias “Bicho”.