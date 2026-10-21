Hombre muere tras ataque a balazos en San Juan de Miraflores

Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos cuando se encontraba conversando con otro sujeto en el jirón Oropesa, en la zona de Javier Heraud, en el distrito de San Juan de Miraflores. Dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon nueve veces contra la víctima.

El hombre recibió impactos de bala en el pecho y la cabeza, y quedó gravemente herido en la vía pública. La persona que lo acompañaba huyó del lugar, mientras que una mujer, quien sería familiar de la víctima, llegó minutos después e intentó auxiliarlo, pero el hombre falleció.

De acuerdo con los vecinos, la víctima alquilaba una habitación en la zona y había llegado hace poco tiempo al sector. Asimismo, señalaron que no sería la primera vez que se registra un hecho delictivo en los alrededores.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Personal de Criminalística acudió a la escena y encontró nueve casquillos de bala. La Policía también busca acceder a las imágenes de las cámaras de videovigilancia cercanas, una de las cuales apuntaría directamente al lugar del ataque.