Conductor arrastra a taxista tras discusión en la vía expresa de Javier Prado

Un taxista terminó gravemente herido luego de ser atropellado y arrastrado varios metros por un automóvil negro en la vía expresa de Javier Prado. El hecho se habría producido tras un choque entre ambos vehículos y una discusión por los daños materiales.

Según las imágenes difundidas, el conductor del automóvil habría embestido al taxista, quien quedó sobre el capot mientras el vehículo avanzaba. Pese a los intentos de la víctima por detenerlo, el hombre continuó su recorrido hasta que el trabajador cayó a la pista.

El taxista fue trasladado al hospital Dos de Mayo, donde permanece bajo evaluación médica por lesiones graves y fracturas en una pierna. Desde el centro de salud, pidió justicia y denunció que el vehículo involucrado circularía sin el SOAT vigente.

El conductor fue identificado en el reporte como Mauricio Mostacero. Además, el automóvil registraría más de diez papeletas por aproximadamente 6.000 soles. La comisaría de San Borja quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.