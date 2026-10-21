PNP realiza entrenamiento táctico en el patio de maniobras de la empresa "El Rápido"

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un entrenamiento táctico en el patio de maniobras de la empresa de transportes El Rápido, en Villa El Salvador, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta frente a la criminalidad en Lima Metropolitana y Callao.

Durante el ejercicio, agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) abordaron un helicóptero de la Policía Nacional para participar en las operaciones de patrullaje aéreo. Según informó un representante policial, se han dispuesto tres aeronaves que realizarán labores de vigilancia durante las 24 horas, con personal especializado a bordo.

ACCIONES TÁCTICAS

Estas acciones forman parte de las medidas establecidas por el comando unificado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado. La estrategia contempla reforzar la seguridad en los corredores viales, proteger a los pasajeros y mantener presencia policial en los patios de maniobras de las empresas de transporte.

Asimismo, el representante policial indicó que los operativos se vienen desarrollando en distintos puntos de Lima Metropolitana, entre ellos Ancón, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, mediante sobrevuelos y desplazamientos de las aeronaves hacia zonas previamente identificadas.