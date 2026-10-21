Cae alias “China Yessenia” por caso de incendio mortal en Manzanilla

La Policía Nacional capturó a Yesenia Ureta Vargas, conocida como alias “China Yessenia”, y a Juan Ayllon, por sus presuntos vínculos con el incendio ocurrido en Manzanilla, en el Cercado de Lima, que dejó 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad. La detención se produjo aproximadamente tres meses después de la tragedia.

Según información policial, ambos serían presuntos autores intelectuales del ataque y habrían contratado a otras personas para incendiar una mototaxi. El fuego se propagó posteriormente a un inmueble, donde se produjo la tragedia que conmocionó a la capital.

Las investigaciones apuntan a una posible disputa entre organizaciones criminales por el control del negocio de mototaxis eléctricas y el cobro de cupos extorsivos. Estos vehículos realizaban recorridos entre las avenidas México, Aviación y Grau. La Policía no descartó que existan más implicados en el caso.

Durante el operativo, los agentes incautaron un teléfono celular y 300 soles en efectivo. Ambos detenidos contaban con requisitorias por extorsión, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.