Villa El Salvador: sujeto acuchilló a trabajadora de minimarket que impidió el robo de productos

La trabajadora de una conocida cadena de minimarkets fue atacada con un cuchillo al intentar detener a un sujeto que huía tras robar dos botellas de licor. El suceso se registró en el cruce de las avenidas Revolución y Modelo, en Villa El Salvador.

Según se conoció, tras percatarse del robo, la joven salió detrás del ladrón para impedir que escapara, durante el forcejeo el hombre sacó un cuchillo y le ocasionó cortes en el rostro y los brazos. La empleada fue auxiliada por sus compañeros.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

El delincuente, que vestía una polera negra y llevaba un casco de motociclista, se enfrentó a serenos y policías para evitar su detención. Finalmente, el sujeto fue reducido y llevado a la comisaría del sector para las investigaciones del caso.

La trabajadora permanece internada en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, requiere atención especializada debido a la gravedad de sus heridas, especialmente por los profundos cortes que sufrió en el rostro.