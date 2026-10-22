Fiscalía investiga a gobernador de Tacna tras atropello que dejó a un menor gravemente herido

La Fiscalía de Tacna inició una investigación contra el gobernador regional Luis Torres Robledo tras el accidente de tránsito ocurrido en el distrito de La Yarada-Los Palos, que dejó a un menor de edad gravemente herido. El niño permanece hospitalizado en una clínica privada de la ciudad y se encuentra a la espera de su evolución médica.

De acuerdo con el abogado de la familia afectada, durante una inspección técnica policial, el gobernador habría señalado que salía de una tienda de abarrotes y que, al realizar una maniobra, no vio al menor cuando cruzó la vía. Aunque aseguró que frenó, terminó impactándolo. El abogado precisó que esta diligencia tuvo como finalidad ubicar el lugar y describir las circunstancias del accidente, y no constituyó una reconstrucción de los hechos.

Asimismo, el representante legal de la familia manifestó su desacuerdo con la propuesta de reparación civil presentada, al considerar que no cubriría conceptos como los gastos derivados del accidente, el lucro cesante y los daños personales. También expresó su preocupación por las posibles consecuencias en la salud y la educación del menor, quien podría requerir una prolongada rehabilitación.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

La Fiscalía continúa recabando información y prevé revisar las imágenes de cámaras de seguridad de viviendas cercanas, además de recoger testimonios de vecinos y familiares. Según lo informado, el Ministerio Público evaluará los elementos obtenidos para determinar si corresponde solicitar alguna medida restrictiva ante el Poder Judicial.