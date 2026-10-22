Advierten que calentamiento del mar podría intensificar lluvias y oleajes anómalos en el Perú

El calentamiento de las aguas del océano Pacífico genera preocupación por sus posibles efectos en el litoral peruano. El almirante Jorge Vizcarra, director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, informó que se registra una anomalía positiva promedio de 5,64 °C en la temperatura superficial del mar, con zonas donde las diferencias alcanzan entre 8 y 9 °C, según los datos presentados durante la entrevista.

El especialista explicó que el calentamiento del mar altera las condiciones oceanográficas y puede desplazar especies como la anchoveta hacia aguas más frías. Además, el aumento de la evaporación favorece la formación de nubes y las precipitaciones, que ya comenzaron a registrarse en regiones del norte, como Tumbes y Piura.

Vizcarra también advirtió sobre los oleajes anómalos que pueden elevar la altura de las olas entre dos y tres veces por encima de lo habitual. En algunos puntos, indicó, estas podrían alcanzar entre 3 y 4 metros. Entre las zonas mencionadas como vulnerables figuran Zorritos y Máncora, mientras que en Pisco se reportaron efectos del aumento del nivel del mar sobre la vía que conecta con Paracas.

Según el almirante, durante el fenómeno El Niño el nivel medio del mar puede aumentar entre 30 y 40 centímetros, lo que incrementa el riesgo para las viviendas ubicadas cerca de la costa, especialmente cuando coinciden con oleajes intensos.

PREVISIONES

Respecto a las previsiones, señaló que las temperaturas del mar y del aire podrían continuar aumentando a medida que se acerque el verano. Asimismo, indicó que las lluvias podrían intensificarse durante noviembre y extenderse progresivamente a otras zonas del país en diciembre y enero.