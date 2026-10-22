Balacera entre policías y presuntos extorsionadores deja tres heridos en el Cercado de Lima

Un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional y tres presuntos extorsionadores dejó a los sospechosos heridos en la intersección de los jirones Montevideo y Huanta, en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió durante un operativo de patrullaje motorizado.

Los heridos fueron identificados como Jason André Eumora Noriega, de 28 años; Juan Manuel Díaz Puerta, de 34; y Hans William Rojas, de 29. Los tres fueron trasladados al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde permanecen en estado delicado y con pronóstico reservado.

Según información preliminar, los sujetos estarían implicados en el cobro de cupos a un comerciante de la zona. Además, habrían estado esperando a una de sus presuntas víctimas para recibir el dinero exigido como parte de las amenazas extorsivas.

Tras la balacera, los agentes encontraron casquillos de bala en el lugar e incautaron motocicletas que fueron trasladadas a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar la presunta participación de los heridos en actividades delictivas.